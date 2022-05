Le grand train de vie des rois et reines belges

Imaginez. Le paysage qui défile à la fenêtre. Le calme, le roulis. Personne d’autre que vous. Vous : ôtant tranquillement vos chaussures dans la Berline royale (1901), sirotant un petit quelque chose dans votre luxueux salon privé Art nouveau, vous demandant s’il n’aurait pas mieux valu prendre la voiture restaurant/conférence (1905), avec ses meubles Louis XVI et ses panneaux d’acajou poli aux motifs de bronze doré et de nacre,et ses sièges en cuir rehaussés du monogramme A.

A comme Albert. Albert Ier, le roi. Parce que malheureusement, vous n’êtes pas ici chez vous. Vous êtes chez lui. Et à Train World où s’exposent cinq des six voitures royales conservées par les Chemins de fer belges, trois construites au début du XXe siècle et utilisées par Léopold II et Albert Ier, trois autres datant de la fin des années 1930 qui ont servi durant les règnes des rois Léopold III et Baudouin Ier.