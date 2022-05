Standard: Fergal Harkin attend le feu vert de Manchester City

Depuis le 12 mars et la décision de Bruno Venanzi de vendre ses parts à 777 Partners, le Standard ne sait toujours pas dans quelle direction il se dirige. Mais cela ne veut pas dire que c’est le calme plat en coulisses car tout est à reconstruire puisque le club est actuellement sans président (un poste qui va sans doute devenir plus honorifique que décisionnel), avec un directeur général intérimaire, sans directeur sportif officiel et à la recherche d’un coach dont le noyau n’est pas encore défini. Bref, c’est un grand chantier qui est ouvert à Sclessin… et on ne parle pas de la rénovation du stade !