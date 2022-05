Hockey sur gazon: le Léopold n’ira pas devant le Comité d’appel

Le club bruxellois a décidé de mettre un terme à toute procédure dans l’affaire de ses 2 Argentins (Federico Monja et Agustina Albertario). Condamné par le Comité de contrôle de la Fédération belge (ARBH) à un forfait exécutoire pour toutes les rencontres disputées avec ces joueurs lors du premier tour de la compétition de Division d’honneur. Une décision a qui privé le club ucclois de playoffs chez les messieurs (et qui l’a obligé à se maintenir en DH via 2 rencontres barrages) et qui a propulsé son équipe dames en Division 1. Dans un communiqué envoyé en fin de journée, et signé par Philippe Verdussen, le Président de la SA, le Léopold a d’abord rappelé qu’il estimait cette décision « profondément injuste » et que la décision du 28 avril dernier reprenait « des propos excessivement graves à charge du Léopold qui ne sont pourtant en rien fondés ».

Et alors que les Ucclois avaient décidé de se pourvoir en appel et que l’audience avait été fixée à l’ARBH, ce mercredi soir, ils ont finalement choisi de ne pas poursuivre la procédure. « Cette situation, choquante, a causé un préjudice grave et irrémédiable au Léopold, raison pour laquelle nous avons entendu dans un premier temps agir en réaction à cette décision. Dans la foulée de notre appel, de multiples voix se sont fait entendre afin de nous inciter à questionner l’attitude de certains acteurs impliqués dans cette affaire, prompts à accuser le Léopold de certaines rumeurs – pourtant infondées – mais faisant pourtant eux aussi l’objet des mêmes rumeurs. Nous estimons toutefois qu’un tel climat délétère est indigne de notre sport, et le Léopold n’entend pas se livrer aux mêmes pratiques douteuses que celles qui ont été dirigées par d’autres contre lui. (…) Dans ces conditions, et même si le club estime qu’il était impérativement tenu d’épuiser tous les recours possibles, il a jugé qu’une telle attitude serait de nature à engendrer conflits, affrontements et processus conflictuels qui ne pourraient mener qu’à une dislocation de notre sport dont personne ne pourrait se réjouir. Il considère dès lors que l’intérêt général du hockey et les valeurs de fair-play qui sont les siennes doivent primer sur les intérêts individuels et les luttes partisanes. »