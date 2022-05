D1A: pour Charleroi, bien plus que trois matches pour l’honneur

Bien que l’Europe ne soit plus accessible, le Sporting de Charleroi ne compte pas prendre ses derniers matches pour y faire des essais tactiques. Edward Still a d’ailleurs rappelé que c’est avec la ferme intention de gagner que Charleroi va à Genk

Au Sporting de Charleroi, on savait depuis avant les matches de ce dernier week-end que l’Europe n’était plus une possibilité crédible, fût-elle toujours accessible mathématiquement. En perdant contre Gand – bien loin de l’équipe en roue libre dont parlaient certains suite à sa victoire en Coupe – il y a dix jours, le matricule 22 avait fait une croix sur l’Europe. Depuis ce week-end et le succès gantois contre Malines consécutif au partage des Zèbres, c’est arithmétique. De quoi envisager de prendre les trois derniers matches à venir pour y tenter des expériences ? Certainement pas, comme l’a confirmé Edward Still ce lundi. « Tous les choix sont faits pour atteindre au moins le même niveau que celui de vendredi. Le seul objectif, c’est de gagner et pour ça, il faut être à notre meilleur niveau. Il n’y a aucune question d’essayer un truc, de donner du temps de jeu ou autre », a-t-il expliqué ce lundi.