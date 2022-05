Interdiction de la publicité pour les jeux de hasard: le MR isolé dans la Vivaldi

Il ne faut désormais plus grand-chose pour que la Vivaldi se chamaille. La proposition de loi de Vincent Van Quickenborne, visant l’interdiction de la publicité pour les jeux de hasard de manière à lutter contre leur dépendance (voir ci-contre) a créé la polémique. Cosignée par six ministres en fonction des domaines de compétences et issus du CD&V, PS, Vooruit et Open VLD, elle a de suite été rejetée par le MR, qui avait déjà marqué son opposition lors de discussions à la Chambre et qui en a remis une couche, via son président, Georges-Louis Bouchez, sur Twitter. Si l’accord de gouvernement prévoit de prendre « des mesures nécessaires pour lutter contre le surendettement et les addictions causés par les dettes de jeu », le patron des bleus francophones craint que cette interdiction entraîne de grandes difficultés pour le secteur sportif.