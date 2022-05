Bruxelles: de plus en plus d’amendes pour les excès de vitesse à vélo

Les cyclistes sont nombreux dans les rues de la capitale. Ils sont également nombreux à ne pas respecter les limitations de vitesse, et à recevoir des amendes de la part de la police qui renforce ses contrôles.

Le centre bruxellois est devenu piéton depuis un certain temps. Les voitures ont disparu, mais les vélos sont toujours de la partie. La police craint d’ailleurs que ceux-ci ne prennent un rôle dominant.

La brigade cycliste de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles a infligé des centaines d’amendes cette semaine. 250 depuis mercredi dernier, dressées à l’encontre de cyclistes en excès de vitesse, selon les informations du média Bruzz . Pour la police, « celui qui peut se déplacer plus vite s’approprie l’espace », et cela n’est pas sans danger. En 2021, plus de 1000 amendes ont été émises pour cette raison.