Des Ukrainiens ont été «envoyés contre leur gré en Russie», selon les Etats-Unis

Nous n’avons pas de chiffres mais nous avons vu des signes montrant que des Ukrainiens sont emmenés d’Ukraine en Russie », a déclaré M. Kirby, questionné au cours d’un point de presse sur les affirmations du gouvernement ukrainien selon lesquelles 1,2 million de personnes auraient ainsi été déportées en Russie et placées dans des camps.

Selon une responsable du gouvernement ukrainien, Lioudmila Denissova, citée par le centre de communication officiel Spravdi, « plus de 1,19 million de nos citoyens, y compris plus de 200.000 enfants, ont été déportés vers la Fédération de Russie ».

Le comportement de la Russie est « inadmissible » et « n’est pas celui d’une puissance responsable », a ajouté M. Kirby, estimant que le président russe Vladimir Poutine « n’accepte et ne respecte tout simplement pas la souveraineté de l’Ukraine ».

« Cela fait 75 jours que (la Russie) brutalise l’Ukraine et le peuple ukrainien », a-t-il affirmé. « Et chaque fois qu’on se dit qu’ils ne peuvent pas tomber plus bas, ils prouvent qu’on a tort. »