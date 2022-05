Les visites à domicile du médecin généraliste n’ont plus la cote, particulièrement à Bruxelles

Véritable enjeu de santé publique mais, quelquefois, simple vecteur de relations sociales, les visites à domicile font partie du quotidien de nombreux généralistes, particulièrement en Belgique, considérée comme un des pays au monde où cette pratique est la plus répandue. A lire quelques statistiques sur le sujet – 21 % des contacts patients chez nous, 4 % seulement aux Pays-Bas –, elle a même un statut d’institution. Une institution qui n’en est pas moins ébranlée dans ses fondements par la pénurie de praticiens avérée un peu partout dans le royaume. Si on parle désormais d’un contact patient sur cinq (en 2019), on évoquait encore un contact patient sur 3,5 en 2011. Des données qui ne prennent pas en compte l’impact de la pandémie sur la médecine générale ces deux dernières années.