Anderlecht: tous les espoirs sur Joshua Zirkzee

Héros à l’Antwerp avec trois passes décisives, Christian Kouamé ne sera certainement plus au parc Astrid la saison prochaine. Le RSCA est par contre plus optimiste dans le dossier Zirkzee.

En signant trois passes décisives, Christian Kouamé (24 ans) fut le héros de la rencontre, dimanche à l’Antwerp, en compagnie du triple buteur Francis Amuzu. Kouamé, même s’il n’est pas toujours le plus efficace, est l’un des chouchous du public anderlechtois. Son charisme et son engagement de tous les instants font un bien fou à tout le Sporting et conviennent parfaitement à l’approche de Vincent Kompany. Pourtant, les chances de voir l’Ivoirien rester au parc Astrid au-delà de juin sont extrêmement minces, pour ne pas dire nulles. Sauf énorme surprise, le nº99 mauve retournera cet été à La Fiorentina qui compte bien le vendre dans la foulée. Avec Arthur Cabral et Krzysztof Piatek, les Florentins sont déjà bien servis en termes d’attaquants de pointe. Et ils ont fait d’Edinson Cavani, en fin de contrat à Manchester United, leur priorité du mercato estival.