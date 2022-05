Mettre les addictions hors jeu? Ce n’est pas gagné

Eradiquer la publicité pour les jeux de hasard – les jeux de casino, les paris sportifs, les machines à sous – sous toutes ses formes ? Pas sûr que ce projet serve à reconquérir le cœur des électeurs libéraux flamands en route vers d’autres cieux politiques. Mais dans l’instant, c’est certain, l’annonce faite par le ministre de la Justice et vice-Premier ministre Vincent Van Quickenborne fait « boum ». D’autant que le projet d’arrêté royal rendu public ce lundi a trouvé deux adversaires politiques de premier choix et de première force.