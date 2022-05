Euromillions: 215 millions d’euros à gagner, quels sont les numéros qui tombent le plus souvent?

Certains chiffres tombent plus selon les statistiques.

Le 46, le 33 et le 22 sont au contraire les chiffres qui comptabilisent le moins de tirages, avec respectivement 129, 128 et 126 tirages.

Ce mardi, 215 millions sont à gagner à l’Euromillions. Selon les statistiques, certains chiffres ont davantage tendance à tomber. Voici lesquels. Le 19 est tombé 173 fois, suivi du 23 et du 50 tombés respectivement 171 et 170 fois. Le 44 a également été tiré 170 fois.

Pour les étoiles, les plus populaires sont les étoiles 2 et 3, qui comptent 314 et 3014 tirages. Une étoile se démarque par un score particulièrement peu élevé : la 12, qui a été tirée 97 fois.