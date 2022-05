Un migrant, même parfait, ne sera jamais Belge pour la moitié des Flamands

Plus de la moitié des électeurs flamands (55 %) pensent que le fait d’être né en Belgique est une condition pour pouvoir se dire « vraiment » Belge ou Flamand. Par définition, les nouveaux arrivants ne peuvent donc pas, à leurs yeux, être considérés comme tels, et ce quels que soient leurs efforts. C’est ce qui ressort de « De Stemming », un sondage mené auprès de quelque 2.000 Flamands par l’Université d’Anvers et la VUB pour le compte de De Standaard et de la VRT.

Les migrants non occidentaux doivent adopter notre culture et nos coutumes autant que possible, selon une majorité écrasante (76 %) de la population flamande. L’assimilation est le seul moyen de gagner une place dans la société. Les électeurs de Groen (57 %) et du Vlaams Belang (90 %) en sont convaincus. Apprendre la langue, respecter les lois et posséder la citoyenneté sont les critères les plus importants.