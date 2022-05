NBA: Boston répond à Milwaukee, Golden State miraculé face à Memphis

Les Celtics, grâce à Al Horford et Tatum, se sont imposés à Milwaukee pour égaliser 2-2 dans leur demi-finale de conférence, lundi en play-offs, où les Warriors, la main longtemps tremblante, ont laborieusement vaincu les Grizzlies pour mener 3-1.

Le match N.3 avait laissé un goût amer à Horford, après sa claquette-rebond entrée dans le panier quelques centièmes de secondes après le buzzer. Trop tard pour une prolongation, qui aurait pu conduire à un autre résultat que la défaite (103-101).

Cette fois, c’est un grand sourire qu’a pu arborer l’ailier de 35 ans, auteur de la plus belle performance de sa carrière en play-offs. Ses 30 points (11/14 aux tirs, 8 rebonds) ont été d’autant plus déterminants qu’il en a marqué 16 dans le dernier quart-temps, pour permettre à Boston de sonner la charge, après avoir compté 11 longueurs de retard quelques minutes plus tôt.