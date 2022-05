Ligue 1: quand un joueur de Lyon était mis à l’écart du groupe pro cette saison pour des... flatulences!

Il faut dire que tout avait déjà mal commencé avec un recrutement loin d’être à la hauteur. Juninho était à la baguette et il aura finalement payé les pots cassés puisqu’il quittera son poste de directeur sportif en plein milieu de la saison. De plus, certains joueurs, qui étaient considérés comme des cadres, n’ont pas répondu aux attentes. C’est notamment le cas du Brésilien Marcelo.

L’OL ne vit certainement pas la saison la plus simple de son existence... Complètement largués en championnat avec une 8e place au classement général, les Lyonnais vivent aussi des moments assez compliqués en coulisses.

Nous sommes le 15 août et après un début de championnat difficile et une lourde défaite à Angers, le directeur sportif Juninho et l’entraîneur Peter Bosz décident d’écarter définitivement du groupe le défenseur brésilien Marcelo. La raison ? D’abord ses performances sportives catastrophiques, bien sûr. Mais aussi son « comportement déplacé » dans le vestiaire après le match.

Alors que son équipe a donc pris une gifle, le Brésilien est pris de flatulences dans le vestiaire, ce qui provoque autant l’hilarité de certains de ses coéquipiers que la colère de Juninho qui n’a visiblement pas vraiment apprécié ce comportement. Dans la foulée, le Brésilien est envoyé en réserve, faute d’un accord pour résilier son contrat, et ne rejouera plus jamais avec l’équipe première. Cet épisode raconté en détails par nos confrères de l’Equipe résume bien l’ambiance autour de l’OL cette année