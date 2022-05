Des chercheurs belges développent une nouvelle technique pour mieux conserver les reins à greffer

Une méthode novatrice de préservation des greffons rénaux, de plus en plus souvent considérés comme à haut risque, a été développée en Belgique via une technique alternative d’oxygénation. C’est ce que signalent mardi le Centre de transplantation des Cliniques Saint-Luc et l’Institut de recherche expérimentale et clinique de l’UCLouvain, à l’origine de cette première mondiale. Deux receveurs de rein en ont bénéficié en mars dernier.

De moins en moins d’organes disponibles

Actuellement, la transplantation rénale souffre d’un déséquilibre considérable entre les personnes inscrites en liste d’attente et le nombre d’organes disponibles, expliquent l’hôpital et l’université. Le nombre de jeunes donneurs a en effet considérablement diminué ces dernières décennies, notamment grâce à l’amélioration de la sécurité routière et des soins dans les services d’urgences et de soins intensifs.