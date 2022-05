Météo: jusqu’à 26 degrés ce mardi, voici les premières prévisions de l’été

Les maxima, élevés, oscilleront entre 21ºC en Hautes Fagnes et 26ºC en Campine ainsi que dans la région de Liège. A la mer, on ne dépassera pas les 19ºC. Le vent sera modéré en région côtière parfois assez fort de secteur sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, le temps sera sec et partiellement nuageux avec principalement des nuages élevés et de moyenne altitude. En deuxième partie de nuit, les éclaircies s’élargiront. Les minima oscilleront de 5 à 11ºC en Ardenne et 10 à 14ºC ailleurs. Le vent deviendra modéré de sud-ouest. Au sud du sillon Sambre et Meuse il sera d’abord généralement faible et variable.

Un été chaud et sec ?

Mardi matin, le météorologiste David Dehenaux donnait ses prévisions météo pour l’été à venir à nos confrères de Het Laatste Nieuws. De telles températures au début du mois de mai annoncent-elles un bel été ? « La probabilité d’un été plus chaud et plus sec que d’habitude est plus grande qu’un été comme l’an dernier, qui a été beaucoup plus humide que d’habitude », a-t-il expliqué.