Le néerlandais devrait-il être obligatoire à l’école? Le débat divise les partis francophones

Le niveau de pouvoir fédéral devrait pouvoir obliger les Wallons à apprendre le néerlandais », disait Sammy Mahdi dans un entretien accordé à La Libre et La Dernière Heure. Le secrétaire d’Etat à l’Asile et aux Migrations, qui est également favori à la présidence du CD&V, qualifie de « scandaleux » le fait que l’apprentissage de l’autre langue nationale ne soit pas obligatoire dans l’enseignement francophone. Il pointe les difficultés que cela crée d’avoir « un terrain commun » entre les deux communautés linguistiques.

Suite à cette déclaration, les partis francophones se sont positionnés. Ecolo, le PS et le PTB seraient prêts à imposer l’enseignement du flamand. Kalvin Soiresse, député écolo au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles estime « crucial que les élèves wallons et bruxellois apprennent la langue et la culture de nos concitoyens flamands ». « Nous sommes favorables à l’imposition du néerlandais (et de l’allemand dans les régions frontalières) comme deuxième langue dans l’enseignement en Wallonie, comme c’est déjà le cas à Bruxelles », rapporte La Dernière Heure.

À lire aussi Asile et migration: le départ de Sammy Mahdi, bon pour le CD&V, mauvais pour la Vivaldi

Le PTB, seul parti national du pays, est favorable à « toutes les initiatives inimaginables » pour encourager l’unité belge. Alice Bernard, députée wallonne met en avant plusieurs pistes pour légiférer cette imposition. « Actuellement, au niveau fédéral, la seule compétence en matière d’enseignement est l’âge d’obligation scolaire. Il pourrait y avoir moyen de fixer d’autres compétences en matière d’obligation linguistique », explique-t-elle à La Dernière Heure.

À lire aussi Bruxelles: une proposition pour rendre le 8 mai férié

Si le PS s’accorde sur le principe de l’obligation d’apprendre le néerlandais comme première langue en Wallonie, il met cependant un avant un problème majeur : la pénurie critique des professeurs de langue.

Le MR quant à lui est favorable à l’apprentissage du flamand, mais pas à son imposition. « L’allemand est une autre langue nationale qu’il est utile d’avoir comme seconde langue par exemple en communauté germanophone. Le monolinguisme est le vrai problème », souligne la députée libérale Diana Nikolic. Une nuance également pointée par les Engagés.