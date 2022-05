Prix de l’énergie: record du prix de l’essence

Le prix de l’essence repart à la hausse dès mardi, avec des maxima de 1,957 euro le litre pour l’essence 95 (E10), en hausse de 5,4 centimes, et de 2,069 euros le litre pour l’essence 98 (E5), en progression de 5,8 centimes, a indiqué lundi la Direction générale Energie du SPF Economie. Ces carburants dépasseront leurs records historiques de début mars lorsque leurs prix s’élevaient respectivement à 1,95 et 2,02 euros le litre.

Le SPF indique encore que le prix du mazout va augmenter de six centimes mercredi. Il faudra prévoir 1,22 euro le litre pour une commande de gasoil de chauffage inférieure à 2.000 litres et 1,19 euro pour une quantité supérieure à ce seuil. Le mazout extra (gasoil diesel) connaît une évolution similaire passant à 1,24 euro le litre pour une commande inférieure à 2.000 litres et 1,21 euro pour ce qui excède ce total.