Coronavirus: voici les règles en vigueur pour se rendre en France Les règles diffèrent en fonction de votre statut vaccinal et en fonction du pays de provenance.

Photo News.

Par la rédaction Publié le 10/05/2022 à 10:54 Temps de lecture: 3 min

A quelques semaines des vacances d’été, les Belges sont nombreux à se poser des questions sur les règles actuellement en vigueur dans les différents pays européens. Qu’en est-il pour entrer en France ? Voici des éléments de réponses. Si vous êtes vacciné Depuis le 1er février 2022, les personnes de 18 ans et plus qui sont vaccinées peuvent se rendre en France à la condition d’avoir reçu une dose booster « au plus tard 9 mois suivant l’injection de la dernière dose requise », explique le ministère des Affaires étrangères belge. Ainsi, leur schéma vaccinal sera considéré comme complet.

Concrètement, un test négatif n’est plus nécessaire au départ. Seul le schéma vaccinal complet devra être montré à l’arrivée en France et ce, quelque soit le pays de provenance. À lire aussi Vols annulés, longues attentes…: ce qu’il faut savoir avant de partir en vacances Si vous n’êtes pas vacciné Depuis le 12 février 2022, les voyageurs non-vaccinés doivent présenter un test négatif à leur arrivée. Cependant, certaines mesures varient en fonction de la classification du pays de provenance. En venant d’un pays vert* (circulation négligeable ou modérée du virus), un test supplémentaire et une période d’isolement ne sont pas nécessaires. Si vous arrivez d’un pays orange** (circulation active du virus), outre l’obligation de présenter un test négatif, un justificatif concernant votre venue sur le territoire français sera exigé. Un test aléatoire pourra également être effectué à votre arrivée. À lire aussi Vacances: pourquoi les prix des voitures de location s’envolent Les mesures en vigueur sur le territoire français Le pass vaccinal n’est plus obligatoire dans les espaces publics exceptés les établissements de santé, les maisons de retraites et de soins. Le masque n’est plus non plus d’application de manière générale sauf dans les transports publics et dans les établissements de soins.