Des travaux sur l’E40: voici les six zones concernées

Des travaux d’entretien et d’asphaltage seront effectués au cours des mois de mai et juin en six endroits différents de l’E40 entre Bruxelles et Tirlemont (Tienen), annonce mardi l’Agence flamande pour les routes et le trafic (Agentschap Wegen en Verkeer). Les chantiers, qui auront lieu à hauteur de Kraainem, Louvain, Bertem et Boutersem, seront réalisés autant que possible le soir et la nuit et pendant les week-ends.

Les premiers travaux débuteront à Bertem ce vendredi 13 mai au soir. Les réparations seront effectuées sur les deux voies de droite en direction de la capitale. La route sera à nouveau libérée le lundi 16 mai à 5h00.