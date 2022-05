RTBF: le CSA veut éviter une relégation des missions de service public sur Auvio

Après la direction de la RTBF, c’était ce mardi au tour du CSA, le régulateur de l’audiovisuel, d’être auditionné par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du renouvellement du contrat de gestion de la RTBF (pour la période 2023-2027). Son président, Karim Ibourki, et sa directrice générale, Nele Smets, ont présenté une série de recommandations visant à rendre plus clair ce document fixant les missions et les objectifs à atteindre par le service public, mais aussi à revoir à la hausse les obligations dans une série de domaines (quotas musicaux, diversité/égalité, soutien à la production indépendante…) et à mettre en place de nouveaux garde-fous dans le cadre de la digitalisation croissante des services (Auvio). Avec un constat de départ plutôt positif : la RTBF a globalement bien respecté les termes de son contrat de gestion durant ces quatre dernières années et a même, pour certains points, été au-delà des objectifs fixés.