Concours Reine Elisabeth: la première prestation de la Belge Stéphanie Huang (vidéo)

Soixante-huit musiciennes et musiciens sont en lice pour le Concours Reine Elisabeth, consacré pour la deuxième fois de son histoire au violoncelle. La première épreuve a débuté ce lundi à Bruxelles.

C’était ce lundi après midi que débutait l’édition 2022 du Concours Reine Elisabeth. Une édition qui retrouve le public, après une année hybride – sans public en salle, uniquement diffusée via les médias – imposée par la pandémie. Si les rangs du studio 4 de Flagey étaient peut-être un peu plus clairsemés qu’à l’accoutumée, la Reine Mathilde était quant à elle bien présente en première partie d’après-midi.

Première prestation de Stéphanie Huang

Dès l’attaque de l’allegro de la sonate de Boccherini, la Belge Stéphanie Huang, (la sœur de Sylvie, lauréate du concours de violon et jeune musicienne de l’année de l’UPMB) impose un sens incontestable de la conversation chambriste qui traverse toute sa prestation. Dans le Grave d’Ysaÿe, ce sens du répondant construit un réel dialogue interne que l’on retrouve ensuite sublimé dans le rapport avec le piano sur un Phantasiestück d’Hindemith chaleureux et convivial. Une prestation chaleureuse et sincère.