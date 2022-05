La femme des cavernes va explorer des grottes inconnues du Groenland

Quand Gina Moseley a découvert les grottes avec émerveillement à l’âge de 12 ans, elle a immédiatement su qu’il serait difficile de l’en sortir. Instinctivement, elle a décidé d’étudier la géographie à l’Université de Birmingham. Et plus tard, en cherchant des débouchés universitaires dans une autre université, celle de Bristol, elle s’est rendu compte qu’elle pourrait joindre l’utile à l’agréable. « Ma passion pour la spéléologie s’avérait en plus très utile. »