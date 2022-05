Elizabeth Olsen: «J’aime que ma superhéroïne échoue»

L’actrice américaine est à l’affiche de « Doctor Strange in the multiverse of madness », son cinquième projet chez Marvel.

Elizabeth Olsen, née à Los Angeles il y a 33 ans, avait à peine pointé le bout du nez que sa famille était déjà entourée de caméras. Et Mary-Kate et Ashley, ses sœurs aînées, prenaient encore le biberon et passaient déjà leurs journées sur le plateau de La Fête à la maison . Elle les a vues évoluer en étant les filles les plus célèbres au monde, puis baisser les bras face à une vie publique qui n’était que jugement.