Le très beau geste d’Oleksandr Zinchencko qui a invité un jeune Ukrainien à l’entraînement

La situation en Ukraine inquiète toujours tous les Ukrainiens. Et forcement, le latéral gauche de Manchester City, Oleksandr Zinchencko, n’en fait pas exception. Ce lundi, le joueur de City a invité à l’entraînement de son équipe, Andriy, un Ukrainien de 10 ans qui a été contraint de fuir son pays à cause de la guerre contre la Russie. Le Cityzen a partagé sur ses réseaux sociaux des photos de sa séance avec le jeune garçon, qui rêve lui aussi de devenir footballeur comme l’international ukrainien de Manchester, et il en a profité pour délivrer un message de paix.

« C’est Andriy. Il est âgé de 10 ans. Aujourd’hui, il est en sécurité. Comme la plupart des Ukrainiens, lui et sa famille ont été contraints de fuir leur foyer à cause de la guerre. Il y a encore 75 jours, ce garçon rêvait de devenir footballeur et s’entraînait sans soucis avec son équipe. Aujourd’hui, il ne rêve que d’une chose : la paix dans notre pays », a écrit Zinchenko sur son compte Instagram.