Natacha de Crombrugghe disparue: un nouvel élément dans l’enquête

Le signal du téléphone portable de Natacha de Crombrugghe a été capté pour la dernière fois la veille de sa disparition, le 23 janvier vers 17h25. C’est ce qu’a déclaré un porte-parole du parquet fédéral, rapporté par BRUZZ . On ignore pourquoi son téléphone n’a plus envoyé de signal après cette heure précise.

Actuellement, Natacha de Crombrugghe reste introuvable. Les parents de la jeune femme disparue depuis fin janvier au Pérou ont refait le déplacement en Amérique du Sud, où ils espèrent retrouver leur fille vivante. Les recherches ont repris, notamment dans le fleuve où Kevin Ramos, un jeune Péruvien est tombé au lendemain de la disparition de Natacha. Une enquête criminelle pourrait être ouverte.

Dans une interview accordée par téléphone à Sudinfo, les parents se sont confiés. « Notre espoir est de la retrouver le plus vite possible. Mais pour cela, il faut un indice, une information… Que quelqu’un parle et nous mette sur une piste. On a l’impression que les gens ont peur de parler. »