Thierry Henry préface la finale de Ligue des Champions et tacle le Real Madrid

La finale de la célèbre Ligue des Champions est très attendue, comme chaque année ! Et les pronostics vont certainement aller bon train dans les prochains jours. C’est notamment déjà le cas de Thierry Henry qui n’a pas sa langue dans sa poche ! En effet, « Titi » a envoyé une pique au Real de Madrid. « Personnellement je pense que Liverpool va gagner la Ligue des champions. Ils sont plus forts que Madrid », a estimé l’ex-attaquant d’Arsenal et de l’équipe de France, alors qu’il était interrogé sur le sujet par la CBS.

Au moins, les choses sont claires. Pas sûr, cependant, que les supporters du Real soient d’accord avec l’ancien Barcelonais…