NewB à la recherche de 40 millions d’euros

Pour financer les ambitions de la jeune banque, NewB a besoin d’investisseurs, et plus précisément de 40 millions d’euros, rapporte L’Echo. Lors des dernières opérations de ce type, la banque s’était tournée vers des particuliers pour finalement arriver à ce qu’ils injectent environ 70 % du capital récolté. Aujourd’hui, NewB veut toucher les investisseurs institutionnels. Le but ? Développer son activité de crédit sur les 4 prochaines années.

Les investisseurs institutionnels qui ont déjà pris part par le passé au financement ont été une nouvelle fois sollicités mais cette fois, NewB espère en toucher d’autres en plus.