Dylan van Baarle va rejoindre Wout Van Aert chez Jumbo-Visma

L’information n’est pas encore officielle, et ne le sera du reste pas avant l’ouverture du mercato cycliste le premier août, mais selon nos confrères du Het Laast Nieuws, Dylan van Baarle va quitter la formation Ineos. Le vainqueur de Paris-Roubaix, deuxième du Ronde deux semaines plus tôt, aurait signé un bail avec Jumbo-Visma. Plus qu’un renfort, une fameuse nouvelle arme pour l’armada batave de Wout van Aert, qui poursuit sa montée en puissance sur le terrain flandrien après avoir accueilli, cet hiver, Tiesj Benoot et Christophe Laporte.

Dylan van Baarle, trente ans dans dix jours, a pris une nouvelle épaisseur depuis sa deuxième place aux Mondiaux de Louvain, l’année dernière. Son pavé roubaisien, fort logiquement, l’a transformé même s’il avoue toujours « détester rouler sur les pavés », sauf quand il sent qu’il « arrive à y faire mal aux autres ». Ce qu’il a plutôt bien réussi cette année…