Transition écologique: Etterbeek fait un appel inédit à l’épargne de ses habitants

Après deux années de crise sanitaire, les caisses communales sont à la peine. Il faut donc faire preuve d’imagination pour mener à bien ses ambitions au long cours. Tel est en tout cas le credo du côté d’Etterbeek où Vincent De Wolf (MR) et sa Liste du bourgmestre projettent de faire appel aux citoyens pour financer le plan communal triennal de développement durable et de transition écologique. « Nous avons toujours été très investis dans la lutte contre le réchauffement climatique, entame le maïeur. Aujourd’hui nous sommes confrontés à une situation difficile voire dramatique, les communes sont la tête en bas au niveau budgétaire. Or, il n’y a pas d’écologie sans argent, qu’il s’agisse d’assainir l’eau ou l’air, de remplacer les machines et de faire de la recherche. Le paradoxe est donc que nous voulons mais nous ne pouvons car nous n’avons pas les sous ».