Bruxelles: de nombreux véhicules bientôt interdits, voici les critères à respecter

Ces voitures, camionnettes, bus et minibus ne peuvent donc plus circuler au sein de la LEZ, qui couvre les 19 communes bruxelloises. Environ 76.500 véhicules de 11 ans et plus, immatriculés en Belgique et qui circulent en Région bruxelloise, sont concernés (dont 25.000 immatriculés à Bruxelles).