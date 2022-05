Décès de Linda Lê, écrivaine aux limites du fantastique

Linda Lê, morte lundi à 58 ans, a surgi en 1986 dans le paysage littéraire comme une autrice atypique, et pas seulement parce qu’elle était née au Vietnam. Exigeante avec elle-même au point de renier ses premiers livres, lectrice pointue dont on ne comptait pas les préfaces et les articles lumineux, elle a construit une œuvre dans laquelle la matière autobiographique ne se donnait qu’à travers une expérimentation aux limites du fantastique.