L’Afsca rappelle certaines bières à cause de la présence possible de morceaux de verre

La brasserie De Brabandere de Bavikhove, une section de la ville de Harelbeke en province de Flandre-Occidentale, procède au rappel des bouteilles de bières Wieze et Kwaremont en raison de la présence possible de morceaux de verre, indiquent mardi l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) et la brasserie.

Il s’agit des bouteilles de bières Wieze et Kwaremont de 75cl, qui portent toutes deux comme date limite de consommation le 22 décembre 2023 et affichent le numéro de lot 1356A. Il y a, selon toute vraisemblance, un « problème presque indétectable de qualité des bouteilles fournies », à cause duquel il existe « un risque infime que des éclats de verre se détachent du bord supérieur de la bouteille et se retrouvent dans la bière ».