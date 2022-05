Bundesliga: Thomas Meunier reprend l’entraînement collectif à Dortmund

« J’aurais pu revenir il y a deux semaines, mais le Bayern ayant décroché le titre et sachant que nous n’avions plus rien à gagner ou à perdre, le Borussia m’a autorisé à poursuivre ma rééducation et de prendre plus de temps pour effectuer mon retour », souligne un Thomas Meunier qui entame un mois de travail à Dortmund avant de rejoindre l’équipe nationale belge dont la sélection sera dévoilée le mercredi 18 mai.