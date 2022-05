Antoine Wauters décroche le Goncourt de la nouvelle

C’est la troisième fois qu’un Belge décroche le Goncourt de la nouvelle, après Caroline Lamarche en 2019 et Eric-Emmanuel Schmitt en 2010. « C’est une super nouvelle », réagit Antoine Wauters, « c’est un joli prix, c’est magnifique. Pour les Editions du Sous-Sol, une petite maison, c’est génial, parce que c’est pour elle une forme de reconnaissance. Et puis c’est aussi la reconnaissance d’un travail particulier. L’écriture hors du genre roman est toujours plus difficile à amener auprès du public. Et ce prix, c’est bienvenu pour un texte comme Le musée des contradictions qui a beau être très contemporain mais n’en reste pas moins un travail sur la forme, avec une approche qui n’est pas extrêmement classique ni conventionnelle mais qui en même temps reste, pour moi, un livre extrêmement lisible. Grâce au Goncourt de la nouvelle, il sera forcément davantage lu, et c’est formidable. »

Les dix académiciens Goncourt ont beau délibérer chez Drouant, le célèbre restaurant de Paris, ils ne sont pas insensibles à la beauté d’une langue d’écriture, même si elle s’accompagne d’une immense clameur de colère et d’un désir irrésistible de tout foutre en l’air et de recommencer une autre société sur d’autres bases. Avec Le musée des contradictions, que le Goncourt de la nouvelle vient de couronner, Antoine Wauters nous malmène en effet, nous fait partager sa rage et nous suggère de faire autre chose, en commençant par la création d’un ministère de la musique et des mots…

Ce livre, le Belge Antoine Wauters l’a écrit en confinement. parce qu’il était ulcéré par l’enfermement de tous ces gens, de tous ces jeunes dans les maisons, dans les villes. « Un des marqueurs des inégalités, pour moi, c’est le fait de pouvoir quitter un lieu pour aller ailleurs ou pas », nous disait-il lors de la sortie de son livre. « Ces jeunes avaient envie d’aller respirer l’air iodé, de voir la mer. Et puis, il y a eu ces bagarres sur le littoral belge, c’était symboliquement terrible d’interdire la plage pour des jeunes qui manquent littéralement d’horizon, de sens. Le premier discours, il vient comme ça. Sans avoir du tout l’idée d’en faire un livre. Et puis j’ai été sensible à d’autres choses. En entendant les voix, en regardant, en lisant des choses, en écoutant aussi mon ressenti, ça a pris des tonalités un peu différentes et ça s’est articulé autour du thème des contradictions, des tiraillements. »

Des discours, oui. Wauters appelle chacune de ses nouvelles un « discours ». Douze nouvelles, douze discours, douze incantations oratoires adressées à des autorités, juge, président, médecin, mari, portier du paradis… Douze fois des gens qui clament leur colère et leur prise de distance par rapport à leur société, la nôtre, et qui hurlent leurs envies, leurs désirs, leurs rêves. De s’échapper du home pour personnes âgées, d’aller simplement en paix à la mer, de recommencer tout dans les bois, de chasser et de mordre, d’installer des ministres des chemins de montagne, de la planche à roulettes, du temps qui passe, de l’importance du songe, de la musique et des mots…

Un manieur de mots

Des discours et des contradictions. Parce qu’il y a ces imprécateurs qui clament la liberté mais qui, en même temps, sont à la mutuelle et possèdent toujours un téléphone portable. « On soutient un discours de gauche en disant qu’il faudrait que les injustices disparaissent, on prend notre coca diététique éthique et quand quelqu’un vient nous demander de l’argent, on le chasse comme un taon sur un baba au rhum. Nous sommes tous humains. »

Mais, en même temps, tout contradictoires qu’ils sont, les personnages de Wauters tentent de changer le cours des choses, de relancer les dés, de réinventer les possibles. Et ils le font dans une langue magnifique. L’écrivain belge est un extraordinaire manieur de mots, comme si une baguette magique les agitait et les agençait. Comme si la langue le guidait. « J’écoute les mots. Ça se construit main dans la main, le fond et la forme, et le son aussi. » Et l’écriture surgit, ce lieu magique qui est plus endroit qu’une action, dit-il. « C’est le plus beau pays, le pays des livres qu’on lit et qu’on écrit. »

Vous aurez sans doute l’impression, en lisant ceci, que ce Musée est dur. Mais ne craignez rien : on ressent de l’ironie et de la douceur derrière la raucité du propos. « J’ai l’impression d’avoir connu un monde qui était largement plus doux, beaucoup moins violent », dit encore le nostalgique Antoine Wauters. « Bien sûr que le monde a toujours été moche, mais maintenant, c’est comme si la noirceur du monde circulait dans nos veines en permanence. » Et il voudrait se transfuser un sang nouveau.