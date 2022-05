Guerre en Ukraine: à Kiev, la vie renaît à l’ombre de la guerre

Malgré le calme relatif de la ville et ses airs de printemps timide, l’économie du pays est à genoux et la capitale ne fait pas exception. Mais la jeunesse de Kiev est prête à relever le défi, en commençant par faire la fête.

Les drapeaux ukrainiens flottent aux lampadaires de Kreshatyk, l’avenue principale de la ville. Kiev a de quoi pavoiser : elle est toujours debout après plus de deux mois de guerre.

La vie y renaît timidement dans les odeurs de printemps. La ville n’est pourtant plus la même. Les défenses antichars parsèment la place Maidan, les taxis doivent zigzaguer entre les blocs de béton et les check-points vides témoignent d’une menace russe qui n’a pas disparu. Les sirènes continuent de rythmer les journées, mais la panique a laissé place à des haussements d’épaule ou des yeux au ciel, d’où la menace n’a pas disparu. La plupart des magasins sont fermés et la ville s’arrête toujours à 21 heures, l’heure du couvre-feu. Les rues ne sont pas aussi pleines qu’avant l’attaque russe, mais une population jeune hante le centre-ville.