Ferrero espère relancer son usine d’Arlon le 13 juin

Qu’à cela ne tienne : la multinationale du chocolat compte bien obtenir le feu vert de l’agence fédérale pour relancer ses activités en province de Luxembourg. Mercredi dernier (le 4 mai), elle a officiellement introduit une demande d’autorisation en ce sens auprès de l’Afsca qui a 30 jours maximum pour se prononcer. Et le chocolatier semble vouloir mettre toutes les chances de son côté en multipliant les efforts pour atteindre une hygiène irréprochable. « Nous avons entamé le nettoyage en profondeur des lignes de production que nous allons complètement démonter et remonter. Cela représente 10.000 pièces à traiter », explique Laurence Evrard, porte-parole de Ferrero en Belgique.

Mais ce n’est pas tout. « Nous allons plus loin en remplaçant tout notre circuit du beurre de lait, des cuves de matières premières jusqu’aux lignes de production. Ces tuyaux mesurent 300 mètres en tout. Ces travaux de remplacement nous coûteront 500.000 euros. » Le coût total de la réhabilitation de l’usine n’est pas encore connu à ce stade.

Mille personnes, 7 jours sur 7

Pour mener ces opérations à bien, Ferrero a rappelé l’ensemble de son personnel et fait appel en plus à 200 travailleurs externes. « Actuellement, 1.000 personnes travaillent sur le site, 7 jours sur 7 à raison de deux shifts par jour afin que nous soyons prêts le plus vite possible », précise Laurence Evrard. Il faut dire que l’été est une période clé pour l’entreprise. Traditionnellement, c’est durant cette période qu’elle fabrique ses produits pour la dernière partie de d’année, dont les fêtes. Quand pourrait-on espérer revoir des Kinder en rayons ? « Donner une date de retour de nos produits sur le marché est prématuré », répond Ferrero.