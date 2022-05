Sur les réseaux, Johnny Depp, et les masculinistes, ont réussi leur coup

Le procès opposant la star d’Hollywood à son ex-femme, Amber Heard, se joue via écrans interposés. Où le tribunal populaire des fans a déjà choisi son camp. Et où l’antiféminisme s’en donne à cœur joie.

Sexe, mensonges, passion, haine, larmes, détails scatologiques… A défaut de servir le combat contre les violences conjugales, le procès qui oppose Johnny Depp à son ex-femme, Amber Heard, a explosé toutes les frontières de l’intime sordide, celui qui d’ordinaire ne se trame qu’au sein d’un couple. Et ne se déballe que dans l’enceinte d’un tribunal. Eteignez Netflix. Cette fois, la justice s’est jetée dans l’arène d’un cirque médiatique planétaire, où le linge sale se lave par écrans interposés. En l’occurrence, ceux de CourtTV, chaîne spécialisée dans ce type de « divertissement ». Et surtout, ceux des smartphones, via les réseaux sociaux, avec force renforts high-tech où les moindres faits et gestes, même privés, sont enregistrés, scannés, auscultés, disséqués.