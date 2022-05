La tactique: «La prestation de dimanche? Ne pas la salir»

Affronter la même équipe deux fois d’affilée en un si court laps de temps, c’est loin d’être commun. Cette réflexion, Felice Mazzù se l’est aussi faite. « C’est effectivement particulier de rencontrer ainsi l’une des équipes les plus titrées de Belgique, que tout le monde donne championne, à trois jours d’intervalle. Mais c’est comme cela. Le tirage au sort est ainsi fait et on doit s’en accommoder »

Forcément, les deux équipes se connaissent très bien, elles qui vont se rencontrer pour la quatrième fois de la saison. Et jusqu’à présent, la balance penche nettement en faveur des Brugeois qui ont remporté les deux matches à l’Union et qui ont partagé l’enjeu à domicile. Des Gazelles qui n’ont, de plus, pas pris le moindre but face à la meilleure attaque de la série. Felice Mazzù pourrait-il dès lors décider de modifier sa tactique face à la seule et dernière formation de Division 1A qui lui résiste encore et toujours cette saison ?