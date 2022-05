«Le mental prime sur le physique dans ces playoffs»

La débauche d’énergie fut grande ce dimanche, l’Union et Bruges s’étant livré un combat acharné. Les Saint-Gillois, dont le noyau est loin d’être extensible, seront-ils à même d’enchaîner, trois jours plus tard, une nouvelle rencontre à très haute intensité ? Pour Felice Mazzù, la réponse est claire : ce n’est pas l’aspect physique qui primera. « Dans ces Champions Playoffs, c’est le mental qui est le plus important », réagit-il. « Car physiquement, mais aussi tactiquement ou techniquement, on est à une période de la saison où on ne peut plus changer grand-chose. On peut certes changer des choses en cours de match. Mais au départ d’une rencontre, les joueurs savent déjà tous ce qu’ils ont à faire. Ils y ont été préparés. »