Le moral: «J’ai senti mes joueurs prêts à repartir à la guerre»

Les Saint-Gillois étaient particulièrement abattus ce dimanche après avoir laissé filer la victoire, et la tête du championnat, au Club de Bruges. Car ils n’avaient pas démérité, loin de là, mais avaient manqué de jugeote face au but et s’étaient fait punir par une équipe brugeoise ultra-réaliste. « Après le match, j’ai dit à mes joueurs qu’on savait pourquoi on avait perdu », explique Felice Mazzù, le coach de l’USG. « Non pas à cause de nos qualités, mais à cause de notre manque de concrétisation. Et il n’a suffi que d’une seule erreur de notre part pour prendre ce but de Vanaken. »