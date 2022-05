Bruxelles: les cyclistes fous de vitesse polluent le piétonnier

Débarrassé des voitures et devenu piétonnier depuis un an, le centre bruxellois situé entre la Bourse et la place De Brouckère n’est pour autant pas devenu le paradis des promeneurs. Il se mue, par contre, en terrain de jeu favori des adeptes de la vitesse à vélo et en trottinette. A un point tel que la police craint qu’ils ne prennent un rôle dominant. Elle a donc décidé d’agir et de faire de la sécurisation de cette zone une priorité.

« L’usager dominant d’un espace est celui qui roule le plus vite. C’est lui qui s’approprie l’espace », commente l’inspecteur principal David Stevens, chef de la brigade cycliste de la police de Bruxelles-Ixelles. « Comme la voiture a disparu, le nouvel usager de la route le plus rapide prend le rôle de dominant. Ce sont les vélos et les trottinettes. Pourtant, dans des zones piétonnières, ils ne sont pas autorisés à rouler à plus de 6 km/h. » Une règle que peu d’usagers respectent apparemment.