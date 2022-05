Sabrina Ouazani: « Ma mère m’a donné droit au rêve»

Sabrina Ouazani, c’est d’abord un sourire et une énergie. Révélée à 13 ans dans L’esquive, d’Abdellatif Kachiche, en 2004, elle est devenue un visage familier du cinéma français, autant dans des comédies à succès (Tout ce qui brille, De l’autre côté du périph, Pattaya, Taxi 5…) que des drames sociaux (Des hommes et des dieux, La source des femmes, Le passé, Qu’Allah bénisse la France…). Second rôle ici, tête d’affiche là, mais toujours un même engagement. « Je suis d’une famille très modeste de la Cité des 4000 à la Courneuve. On a tellement répété à mes parents qu’ils n’étaient capables de rien et n’avaient leur place nulle part que j’ai eu une éducation contraire. Ma mère m’a toujours dit : tu es capable de tout ma fille, il faut juste te donner les moyens d’y arriver et travailler dans le respect. J’ai aimé que ma mère casse cette frontière entre la vie de tous les jours et le droit au rêve. Moi, je ne permettais pas ça !