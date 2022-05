Jean-Pierre Améris à propos de «Folies fermières»: «Je fais de la fiction nourrie de la réalité»

Cet été, Jean-Pierre Améris tournera son quatorzième long-métrage, Changer le sens des rivières, d’après le roman de Murielle Magellan, avec Louane et Michel Blanc. L’histoire de la rencontre d’amitié et de transmission entre un vieux juge misanthrope et une jeune délinquante, qu’il engage comme chauffeuse et qui va découvrir son propre talent. « Je veux dire aux jeunes à travers Louane que les dés ne sont jetés d’avance, que rien n’est joué », nous avoue-t-il. Encore une fois une histoire montrant à quel point le lien nous sauve. C’est au cœur de sa filmographie, au cœur de son nouveau film Folies fermières qui sort ce mercredi. Un feel good movie inspiré de l’histoire vécue de David Caumette, un fermier qui, pour sortir du marasme, imagine un cabaret dans sa ferme.