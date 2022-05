Plus affirmé et diversifié: le «Mad» fait peau neuve dès ce mercredi

La rédaction du « Soir » propose une nouvelle formule du magazine des Arts et du Divertissement avec une offre repensée, en papier et sur le numérique.

Désormais plus affirmé et diversifié. Dès ce mercredi, « Le Soir » propose une nouvelle version du Mad , le Magazine des Arts et du Divertissement, en version papier et sur ses supports numériques. Un visage neuf reflétant l’évolution du monde et de la culture.

Séries, livres, cinéma, spectacles, musiques… Chaque semaine, le Mad mettra ainsi en évidence l’événement du moment, toutes catégories confondues. On y retrouvera aussi toute l’actualité artistique et culturelle et nos diverses sélections. Car dans ce monde où l’offre culturelle est plus vaste que jamais, le Mad entend donner des pistes, lever le voile sur les coulisses, mettre en lumière ce qui se fait de mieux, faire découvrir les nouveaux talents.

A découvrir en librairie, directement chez vous à la maison en version papier ou sur la liseuse numérique avec votre abonnement au « Soir ». Par ailleurs, au fil des prochains jours, sur www.lesoir.be et via notre application, les lecteurs retrouveront de nouveaux formats pour découvrir notre sélection étoilée de musiques, spectacles, films, livres, expositions à ne pas manquer. Pour vous permettre d’encore mieux en profiter!

Pas encore abonné(e) ? Retrouvez ICI notre offre spéciale pour recevoir le journal chez vous le(s) jour(s) de votre choix.