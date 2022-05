Guerre en Ukraine: les enfants sont vulnérables à la rougeole

C’était il y a quelques jours à peine. L’OMS et son département ukrainien se sont dits grandement préoccupés par le risque de déclenchement d’épidémies, notamment de rougeole. Si cette alerte concerne prioritairement le territoire du pays en guerre, l’organisation n’exclut pas cette possibilité pour les réfugiés accueillis dans les divers pays d’Europe surtout là où le taux de vaccination infantile n’est pas optimal. Rappelons que pour la rougeole, ce taux doit s’élever à 95 % de la population pour que la maladie cesse de circuler. C’est d’ailleurs la rougeole qui inquiète le plus les autorités sanitaires internationales à l’heure actuelle : le déclenchement d’épidémies est déjà recensé en Ukraine où le système de santé est malmené par la guerre et les programmes de vaccination à l’arrêt.