Bruxelles: agression d’un contrôleur à la gare du Midi

Un contrôleur de Bruxelles Mobilité s’est fait agresser mardi matin à la gare du Midi alors qu’il contrôlait un véhicule en infraction, a indiqué à Belga la porte-parole de Bruxelles-Mobilité Camille Thiry. Il a reçu un coup de pied dans le dos et a été emmené à l’hôpital. Le ministre-président du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort (PS) lui a exprimé son soutien sur Twitter et a jugé « inacceptable » l’agression dont il a fait l’objet dans le cadre de ses fonctions.

À lire aussi L’exécutif bruxellois accélère la sortie des énergies fossiles

« On espère que l’enquête et les images de surveillance permettront de donner suite à cette agression », a poursuivi Camille Thiry. « À Bruxelles-Mobilité, on prend cela très au sérieux. On est choqué de voir ce genre d’agissement violent à l’encontre de personnes qui ne font que leur travail ».