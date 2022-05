Marc-Henri Wajnberg à propos de «I am Chance»: «C’est extrêmement compliqué de sortir les filles de la rue»

Après « Kinshasa Kids » et « Kinshasa Now », le réalisateur belge filme un groupe de filles de la rue dans la capitale congolaise. Sans filtre. C’est une grande claque !

Fasciné par l’énergie qui émane de Kinshasa depuis le jour où il posa le pied dans cette gigantesque métropole chaotique, bruyante et pop, Marc-Henri Wajnberg s’intéresse aux enfants des rues et en a fait les héros de Kinshasa Kids en 2012, puis de Kinshasa Now en 2020. Connu pour la série des Claps (1.200 films de 8 secondes) au début des années 80, ce Bruxellois formé à l’Insas rafle le Rail d’or à Cannes en 1996 pour son court-métrage Le réveil. Auteur et producteur de nombreux documentaires, notamment une collection tournée en RDC, il poursuit son travail de sensibilisation aux droits des enfants en réalisant I am Chance, documentaire sur un groupe de filles de la rue, et c’est saisissant.