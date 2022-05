Jan P. Matuszynski à propos de «Leave No Traces»: «Explorer le passé pour comprendre notre époque»

Varsovie, 1983. Le lycéen Grzegorz Przemyk, fils de l’opposante au régime Barbara Sadowska, est sauvagement battu à mort par la police. Sans raison apparente. Seul témoin visuel de la scène, son ami Jurek deviendra alors l’ennemi numéro un de l’État.

Une affaire qui fit alors grand bruit aussi à l’international et dont l’écrivain Cezary Lazarewicz s’empara dans Leave No Traces. The Case of Grzegorz Przemyk. Un livre dont le réalisateur Polonais Jan P. Matuszynski s’inspire aujourd’hui librement pour Leave No Traces, son deuxième long-métrage.

Présenté en compétition à la Mostra de Venise, le film plonge dans la Pologne communiste des années 1980 alors que l’opposition grandit, notamment sous l’impulsion de Lech Walesa et de Solidarnosc. Une époque à la fois lointaine et proche.