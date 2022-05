Polémique sur la future réforme fiscale

Tout le monde en parle, et mieux encore, c’est écrit. En plus d’être de toutes les conversations dans la majorité fédérale (avec des pour, des contre, et beaucoup de sceptiques), l’idée de voir la Vivaldi signer une réforme fiscale en bonne et due forme figure dans l’accord de gouvernement conclu fin 2020. Donc ? Donc peut-être rien.

En principe, c’est l’une des grandes tâches dont doit s’acquitter le gouvernement emmené par Alexander De Croo avant la fin de la législature, mi-2024. Auprès du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), on nous le confirme en tout cas, en fixant même un délai ferme : « Nous déposerons un projet de réforme fiscale en juin-juillet au plus tard. » Rendez-vous est pris.

En attendant, c’est la mêlée au milieu du terrain de jeu, et le ballon est ovale, il rebondit dans tous les sens, sans logique apparente.